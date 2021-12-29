В Каменске-Уральском открыли центр "Мой бизнес"

Офис располагается на пр. Победы, 75. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

В новом офисе по принципу одного окна собраны все государственные и муниципальные услуги для предпринимателей. Это третья такая площадка в Свердловской области - ещё две работают в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.

В центре уже сейчас можно получить консультации по развитию предпринимательства, а также разъяснения экспертов городских управления архитектуры и градостроительства, комитета по имуществу, управления по социальной политике, территориального отделения Роспотребнадзора и межрайонной инспекции ФНС России.

– Мы планируем, что в перспективе сюда будет стекаться всё предпринимательское сообщество Каменска-Уральского и Южного управленческого округа, – сказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Как сообщает департамент информполитики региона, в Каменске-Уральском пока работать начала только первая очередь центра "Мой бизнес". В следующем году после ремонта здесь введут в эксплуатацию помещения площадью 80 кв. м.