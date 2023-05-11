Бизнес-неделя стартует 16 мая на Среднем Урале

Для предпринимателей будет проведено порядка 50 мероприятий в рамках Уральской бизнес-недели. Фото: Павел Ворожцов

С 16 мая в Свердловской области стартует Уральская бизнес-неделя. Ее откроет форум о деньгах "Финмаркет", который пройдет в Екатеринбурге. Всего для свердловских предпринимателей будет проведено порядка 50 бесплатных образовательных и деловых мероприятий, сообщает департамент информационной политики региона.

"Свердловская область входит в пятерку регионов-лидеров по числу малых и средних предприятий. По инициативе губернатора Евгения Куйвашева в регионе реализуются десятки инструментов поддержки развития частного бизнеса. Уральская бизнес-неделя — хорошая традиция, благодаря которой предприниматели имеют возможность на разных площадках пообщаться с представителями региональной и муниципальной власти, получить новые знания, найти бизнес-партнеров", — сказал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

Уральская бизнес-неделя проводится в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который был инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным.

"В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" СОФПП организует несколько событий. Самые крупные из них — форум "Финмаркет", на котором выступят звезды финансового небосклона, в том числе бывший министр экономики России Андрей Нечаев, и форум "Грабли для бизнеса". Его хедлайнером станет бизнес-тренер корпораций из топ-100 российских компаний. Мероприятия такого масштаба и состава проходят в Екатеринбурге не чаще одного раза в год", — сказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

В этом году для очного участия в форуме "Финмаркет" для предпринимателей ряда городов будет организован трансфер до Екатеринбурга. Также в рамках Уральской бизнес-недели в управленческих округах для представителей малого и среднего бизнеса проведут пресс-завтраки, круглые столы, организуют консультации бизнес-омбудсмена и глав городов.

Напомним, свердловские компании представляют регион на промышленной выставке в Казахстане.