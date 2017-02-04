В муниципалитетах Свердловской области стартовала "Лыжня России-2017"

В большинстве городов Свердловской области соревнования "Лыжня России-2017" пройдут в следующие выходные. Но в нескольких городах и посёлках они состоялись уже сегодня – среди них Нижний Тагил и ГО Верхнее Дуброво.

В Нижнем Тагиле рядом с ФОКом «Президентский» состоялся праздник для юных любителей лыж. На старт вышли 400 воспитанников детских садов и более тысячи школьников.

Так сдаются нормативы ГТО. Фото: Галина Соколова

Напряжённой получилась гонка между семейными командами. На победу претендовало трио Ивановых. Алексей Иванов – тренер паралимпийской чемпионки Михалины Лысовой, его супруга Арина также известная в городе спортсменка. Однако их дочурка - трёхлетняя Мирослава пока на лыжне держится неуверенно.

На тагильской лыжне семейные команды. Фото: Галина Соколова

В итоге победу одержала семья Паньшиных, где родители – Алексей и Юлия тренируют юных лыжников в спортшколе «Аист», в том числе и пятилетнего сына Михаила.

Финиширует команда Ивановых. Фото: Галина Соколова

Участники школьного забега сдавали нормы ГТО. Юноши пробежали 5-километровую трассу, а девушки – три километра. По итогам соревнований на значок высшей пробы может претендовать 141 участник гонки.

Свои песни лыжникам дарит ансамбль «Робин Гуд». Фото: Галина Соколова

Кроме напряжённых состязаний в программу праздника вошли показательные выступления фигуристов, мастер-класс по хоккею, подвижные игры на снегу и концертные номера детских коллективов.

Бег в мешках увлёк не только малышей, но и их родителей. Фото: Галина Соколова

В ГО Верхнее Дуброво сегодня на лыжи встали и взрослые, и дети, но соревнования прошли скромнее. Поучаствовать в традиционной «Лыжне России» пришли порядка 150 человек. Большинство участников – воспитанники детских садов и ученики Верхнедубровской СОШ.

Среди первых стартовали воспитанники местной спортивной школы. Фото: Елизавета Мурашова

Для самых маленьких участников 4-6 лет была заготовлена небольшая трасса на малом стадионе за местной школой. Остальные участники бежали большой круг в парке – 2500 метров.

Для воспитанников детских садов прошёл отдельный забег и отдельная церемония награждения. Фото: Елизавета Мурашова

Самый опытный участник "Лыжни России" Анатолий Велижанин несмотря на возраст участвует каждый год. Фото: Елизавета Мурашова

Финиширует глава ГО Верхнее Дуброво Валерий Конопкин. Фото: Елизавета Мурашова