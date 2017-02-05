Сборная России только вторая на чемпионате мира по хоккею с мячом

Финальный матч чемпионата мира по хоккею с мячом между командами Швеции и России завершился победой скандинавов со счётом 4:3.

Победный гол шведы забили в добавленное ко второму тайму время.

Краснотурьинец Евгений Иванушкин забил один мяч и сравнялся по забитым мячам с Сергеем Обуховым. Отличиться ещё раз и стать единолично лучшим бомбардиром в истории мировых первенств Иванушкину не удалось. Шведы выиграли чемпионат мира впервые с 2012 года.

Швеция - Россия – 4:3 (1:3) Голы: 0:1 Бефус (19.35), 1:1 Моссберг (Эдлунд, 22.08), 1:2 Иванушкин (Джусоев, 40.17), 1:3 Миргазов (Шабуров, 41.59), 2:3 Эдлунд (Моссберг, 60.32), 3:3 Петтерссон (Хельмюрс, 83.43), 4:3 Гильям (90.31).