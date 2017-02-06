Исполняющим обязанности главы Пермского края назначен Максим Решетников

Исполняющим обязанности губернатора Пермского края назначен Максим Решетников, сообщается на сайте Президента России. Соответствующее распоряжение сделал президент Владимир Путин.

Фото: пресс-служба президента России

Глава государства сделал предложение Максиму Решетникову во время личной встречи в Ново-Огарёво (Московская область).

- Это будет большая честь для меня и большое доверие. Более того, это действительно двойная ответственность, потому что это мой родной край, за который я переживаю, за который все мы переживаем. У края очень большой потенциал, и предстоит очень многое сделать, чтобы этот потенциал в большей степени работал на благо жителей края. Там есть куда дальше двигаться, - заявил главе государства Решетников.

Максим Решетников родился 11 июля 1979 года в Перми. В 2000 году окончил Пермский государственный университет по специальности «экономист-математик». В 2002 году получил специальность «лингвист-переводчик». Кандидат экономических наук.

Трудовая деятельность:

2000–2005 гг. – начальник отдела планирования бюджетных доходов и расходов, начальник отдела региональных финансов и инвестиций, заместитель начальника Главного управления экономики Администрации Пермской области.

2005–2007 гг. – первый заместитель председателя Департамента планирования Пермской области, первый заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края.

2007–2009 гг. – заместитель директора Департамента межбюджетных отношений, директор Департамента мониторинга и оценки эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации Министерства регионального развития Российской Федерации. – С 2009 года – руководитель администрации губернатора Пермского края.

2009–2010 гг. – директор Департамента государственного управления, регионального развития и местного самоуправления Правительства Российской Федерации Аппарата Правительства Российской Федерации. – С 2010 года – первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы.

23 апреля 2012 года Указом Мэра Москвы назначен на должность Министра Правительства Москвы, руководителя Департамента экономической политики и развития города Москвы Действительный государственный советник города Москвы 1 класса. Женат, имеет двух дочерей и сына.

Напомним, сегодня, 6 февраля, Виктор Басаргин заявил о досрочной отставке с поста губернатора Пермского края.