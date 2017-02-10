Житель Верхней Пышмы сделал себе «крылья ангела» из кипятка на морозе

Верхнепышминский блогер Евгений Кочетков превратил физический эксперимент в настоящее произведение искусства. В 30-градусный мороз энтузиаст выплеснул над головой кипяток из трёх термосов так, чтобы иней образовал над ним крылья ангела. Эффектные фото и видео уралец опубликовал в сети Интернет.

Иней, образовавшийся из кипятка, превратился в «крылья ангела». Фото: Евгений Кочетков

Напомним, это уже не первый эксперимент верхнепышминца. В ноябре Евгений удивил пользователей, вылив кастрюлю кипятка из окна собственного многоэтажного дома, убедившись, что под окнами никого нет.

Что будет, если в сильный мороз с высоты вылить кипяток? Видео: Евгений Кочетков

А ещё несколько дней спустя запустил «салют» из кипятка в 34-градусный мороз.

«Давно хотел сделать фото кипятка на морозе, и мне повезло, рядом со мной оказалось два человека, и мы сделали не только фото, но и видео. Даже не думал, что с первого раза получатся такие красивые кадры. Хочется смотреть снова и снова)))» Видео: Евгений Кочетков