Никита Михалков раскритиковал уральского блогера Соколовского за ловлю покемонов в Храме-на-Крови

В последнем выпуске своей авторской программы "Бесогон ТВ" 18 февраля российский режиссёр Никита Михалков раскритиковал уральского блогера. Руслан Соколовский подвергся критике за ловлю покемонов в Храме-на-Крови.

Последний выпуск передачи Никиты Михалкова был посвящён популярным российским блогерам и назывался "Властители дум". По мнению режиссёра, Руслану Соколовскому не хватало подписчиков, поэтому он решился на такой поступок.

- Молодой человек, эпатируя общество, идет в православный храм. На этом месте была расстреляна царская семья. Насколько же у молодого человека отсутствует биологическая память? Ведь Руслан живет в этой стране, он часть ее культуры и быта. Но абсолютно отсутствует ощущение сострадания и знания о том, что произошло в июле 1918 года, когда зверски расстреляли мужчин, женщин, детей. Неужели нет понимания, что это стыдно, грешно? - возмутился Никита Михалков.

Отметим, решением Кировского суда Екатеринбурга в октябре 2016 года уральский блогер был заключён в СИЗО. Затем, 13 февраля, Руслана Соколовского освободили из-под стражи по ходатайству следствия и снова отправили под домашний арест. Как разъяснил журналистам председатель Свердловского областного суда Александр Дементьев, прежде чем было принято решение об изменении меры пресечения с домашнего ареста на помещение в СИЗО, обвиняемый несколько раз допустил нарушения режима, каждое из которых само по себе могло стать основанием для заключения под стражу.

Добавим, предварительные слушания по делу блогера в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга состоятся 27 февраля в 11:30. Назначено закрытое судебное заседание.

Напомним, ранее российский режиссёр в программе "Бесогон ТВ" резко раскритиковал экспозицию музея Ельцин Центра. Тогда он заявил, что деятельность Центра разрушает национальное самосознание сотен детей ежедневно.