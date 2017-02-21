Евгений Куйвашев выразил соболезнования в связи со смертью Виталия Чуркина

Губернатор Евгений Куйвашев выразил глубокие соболезнования от себя лично и от лица всех уральцев в связи с безвременной кончиной выдающегося российского дипломата Виталия Чуркина, сообщил департамент информационной политики губернатора.

"На протяжении многих лет Виталий Иванович в высшей степени профессионально, честно, добросовестно, самоотверженно представлял и защищал интересы нашей страны на международной арене, последовательно отстаивал принципы гуманизма, справедливости и законности, - говорится в телеграмме главы региона, направленной в адрес МИДа. - Его главным оружием было Слово - Слово опытнейшего дипломата, искреннего патриота Отечества. России будет очень не хватать этого сильного, умного, интеллигентного человека. Свердловская область скорбит вместе со всеми родными и близкими, друзьями и коллегами Виталия Ивановича Чуркина. Пусть земля ему будет пухом!"

Как сообщалось ранее, полномочный представитель Российской Федерации в ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке в минувший понедельник, 20 января, за день до своего 65-летия. Выдающийся дипломат представлял интересы России в ООН с 2006 года.