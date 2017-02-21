Областная газета
Земства 21 февраля 2017, 18:07

В Асбесте под тяжестью снега за день рухнули крыши двух построек

Сегодня в Асбесте с разницей в несколько часов скопившийся снег повредил два строения - остановочный комплекс, кирпичный воздуховод на крыше многоквартирного жилого дома, сообщает "Народное телевидение Асбеста".

Асбест, снег, обрушение

Фото: vk.com/asbestnta

Около пяти утра снежная шапка смяла кровлю торгово-остановочного комплекса на улице Челюскинцев - никого из пассажиров в это время на остановке не было.

Асбест, снег, обрушение

Фото: vk.com/asbestnta

Днём в городе произошло ещё одно ЧП: вместе со снегом, который вовремя не убрали коммунальщики, сошёл кирпичный воздуховод в доме по улице Садовой, 47. Лавина из кирпичей обрушилась прямо возле входа в подъезд, по счастливой случайности, людей поблизости также не было.

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