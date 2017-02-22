Серовские коммунальщики "замуровали" припаркованное авто

В Серове снегоуборщики с ювелирной точностью расчистили наледь на тротуаре под припаркованными автомобилями. Фото одной из машин, оставшейся на четырёх "островках" льда, выложили в городском паблике в соцсести.

Фото: vk.com/serovdetka

Напомним, с потеплением уборка объектов улично-дорожной сети в городах области ведётся в усиленном режиме. В Екатеринбурге всем районам поручено очистить до покрытия тротуары, сейчас рабочие занимаются "прометанием снежной каши, работами по предотвращению образования скользкости и вывозом снега".