Генпрокуратура внесла в Верховный суд представление об отмене приговора Евгении Чудновец

Заместитель Генерального прокурора РФ Леонид Коржинек внёс в Верховный суд РФ представление об отмене приговора Евгении Чудновец, осуждённой к лишению свободы за репост видеоролика в социальных сетях. Как следует из картотеки дел ВС РФ, представление поступило в канцелярию 21 февраля.

"Представление поступило 21.02.2017. Заявитель: ЗАМ.ГЕН.ПРОКУРОРА РФ - КОРЖИНЕК Л.Г. № 12-7274-16 ОТ 21.02.17 В отношении: ЧУДНОВЕЦ ЕВГЕНИЯ АРКАДЬЕВНА. Обжалуется судебный акт 1-ой инстанции от 08.11.2016", указано в справочной системе высшей судебной инстанции страны.

Отметим, Евгения Чудновец в настоящее время отбывает назначенное Курганским областным судом наказание в женской исправительной колонии №6 ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбурженка обнаружила в соцсетях видеоролик шокирующего содержания: вожатые детского лагеря в Катайском районе Курганской области издевались над подростком. Женщина, пытаясь привлечь к проблеме жестокого обращения с детьми внимание общественности, сделала репост видео с соответствующим комментарием, однако в итоге её саму обвинили в "распространении детского порно".

Дело Евгении Чудновец вышло на федеральный уровень, ситуация обсуждалась омбудсменами и Общественной палатой РФ. Сама Чудновец отказалась писать прошение о помиловании, так уверена в своей невиновности. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова ранее также высказалась в пользу того, что приговор должен быть отменён, а Чудновец - реабилитирована.