Областная газета
Общество 8 марта 2017, 14:06

Сегодня "Областной газете" исполняется 27 лет

Сегодня "Областной газете" исполняется 27 лет. Её первый номер вышел 8 марта 1990 года.

"Областная газета" - общественно-политическое издание, выпускающееся в Екатеринбурге. Она издаётся с 8 марта 1990 года. С 2004 года и по сегодняшний день является самой тиражной региональной газетой России. Тираж 2016 года составил 70 тыс. экземпляров.

"ОГ" выходит пять раз в неделю форматом А2 на 4-8 полосах. Постоянные рубрики издания: экономика, политика/власть, общество, культура, спорт. В полной версии читателям доступны тематические полосы: "Семья", "Наши питомцы", "Охота и рыбалка", "Дом. Сад. Огород".

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