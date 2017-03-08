Сегодня "Областной газете" исполняется 27 лет. Её первый номер вышел 8 марта 1990 года.

"Областная газета" - общественно-политическое издание, выпускающееся в Екатеринбурге. Она издаётся с 8 марта 1990 года. С 2004 года и по сегодняшний день является самой тиражной региональной газетой России. Тираж 2016 года составил 70 тыс. экземпляров.

"ОГ" выходит пять раз в неделю форматом А2 на 4-8 полосах. Постоянные рубрики издания: экономика, политика/власть, общество, культура, спорт. В полной версии читателям доступны тематические полосы: "Семья", "Наши питомцы", "Охота и рыбалка", "Дом. Сад. Огород".