Поехать в отпуск к морю собираются 64 % екатеринбуржцев

Сезон для путешествий у россиян открывается в начале марта. О том, как екатеринбуржцы собираются провести отпуск в 2017 году, «ОГ» рассказали исследователи международного туристического метапоиска momondo. Чаще всего в их ответах прозвучали слова пляж, дача и экскурсия.

Аналитики опросили более 1 000 жителей столицы Урала посредством онлайн-системы, респондентам предложили ответить на 46 вопросов.

В опросе momondo выяснилось, что 64 % екатеринбуржцев планируют отдыхать на море, в основном семьями. Из всевозможных видов отдыха респонденты могли выбирать несколько вариантов ответов, например, съездить к морю, а потом на садовый участок. Так, из всех опрошенных 40 % ответили, что будут отдыхать на даче - как оказалось, подобный вид отдыха свойственен не только нашим соотечественникам, а также китайцам, бразильцам и туркам.

Отмечен спрос на городские экскурсии — их выбирают 34 % екатеринбуржцев. Ещё один вариант времяпрепровождения, который оказался популярным у екатеринбуржцев, – спортивный отдых (27 %), по спортивному туризму россияне вышли в мировые лидеры. Некоторые путешественники выбирают и такие экстремальные виды туризма, как кемпинг (проживание на природе в палатке) и бэкпэкинг (отдых дикарём). А 4 % респондентов ответили, что в этом году не собираются в отпуск вообще.

Инфографика momondo

- Акцент в выборе отдыха большинство екатеринбуржцев сделали в сторону пляжного отдыха. Обычно позагорать на пляже россияне стремятся больше, чем жители Европы, где в основном преобладают поездки в соседние города, экскурсионный отдых, - прокомментировала представитель международного туристического метапоиска momondo в России Ирина Рябовол. - Такая тенденция наблюдается не первый год, а летом будет видно, куда стремятся чаще: на зарубежные просторы или местные курорты.

Также аналитики поделились с «ОГ» результатами прогнозов на март. В перечне маршрутов для выездов преобладают российские города, при этом в марте из Екатеринбурга собираются отправиться в Москву на 7,1 % больше человек, чем в марте 2016-го, в Санкт-Петербург — на 3,8 % больше.

О том, куда собираются отправиться уральцы на весенние выходные, «ОГ» рассказал исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. По данным УАТ, на начало весны у жителей региона популярностью пользуются экскурсионные маршруты в Москву, Санкт-Петербург, Казань и по Самоцветному кольцу Урала.

Фото: Анна Коснырева