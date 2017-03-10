Почти 20 процентов зелёного горошка на российском рынке не соотвествуют стандартам качества

На российском рынке представлено большое количество качественных консервов зелёного горошка отечественного производства. В Роскачестве провели исследования горошка и опубликовали результаты, которыми могут воспользоваться граждане для того, чтобы сделать выбор в пользу качественного продукта.

Специалисты изучили продукцию 55 наиболее популярных у россиян марок зелёного горошка, стоимость продукции составила от 24 до 245 рублей за банку. Горошек изучили по 124 параметрам качества и безопасности — по количеству показателей это самое масштабное исследование Роскачества. Большинство образцов были изготовлены в России, также изучили продукцию из Белоруссии, Венгрии, Германии, Китая, Молдавии и США.

Более половины исследованных товаров соответствуют требованиям опережающего стандарта Роскачества. Это 29 марок, из которых 25 заявили о своем российском происхождении: «6 соток», «Валдайский погребок», «Виктория», «Грин Рэй», «Грядка удачи», «Д», «Дядя Ваня», «Лента», «Огородников», «О’КЕЙ», «Перекресток», «Принцесса вкуса», «Пятый сезон», «Скатерть-самобранка», «Фрау Марта», «Царь-овощ», Bonduelle (Россия), Corrado, Fine Life, Global Village, Globus (Россия), HEINZ, Lorado, Solvita, Vitaland. В список просто качественных товаров включены 16 марок, а товаром с нарушениями названы 10 марок горошка.

Исследование Роскачества.

Российский рынок ещё 10 лет назад был занят импортным горошком, продавали консервы из восстановленного сушеного и сублимированного сырья.

- Сегодня же основная доля горошка – это отечественный продукт, произведенный из свежего сырья. Таким образом, можно говорить, что отрасль импортозамещается. И, как показывает исследование, успешно: около половины отечественного горошка – повышенного качества, - отметили в Роскачестве.

Напомним, что в начале марта в Роскачестве проверяли молочный шоколад, и тоже отметили высокое качество российского товара.