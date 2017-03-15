Свердловский сноубордист завоевал "бронзу" на Спартакиаде, выступая с двумя сломанными руками

Екатеринбургский сноубордист, воспитанник школы «Уктусские горы» Даниил Шуров завоевал бронзовую медаль на VIII зимней Спартакиаде учащихся России, выступая с двумя сломанными руками, сообщает пресс-служба соревнований.

14-летний спортсмен, выступающий в слоуп-стайле, получил травму после падения в первом финальном заезде, но врачи диагностировали лишь ушибы. Уже после завершения соревнований у юного спортсмена обнаружили перелом обеих рук, причём одной - со смещением. Теперь герою предстоит длительное восстановление.

Восьмая зимняя Спартакиада среди учащихся проходит с 1 марта по 30 марта. Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, спортивному ориентированию и хоккею с мячом.