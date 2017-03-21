Михаила Юревича обвинили в получении взятки на сумму 26 миллионов рублей

Следователи четвёртого СУ (с дислокацией в Екатеринбурге) ГСУ СК России вынесли постановление о привлечении в качестве обвиняемого в отношении экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки), ч.4 ст.33, ч.2 ст.128.1 УК РФ (подстрекательство к клевете), сообщили в СК РФ.

- По данным следствия, Михаил Юревич систематически получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко, их общая сумма составила 26 млн. руб. Кроме того, обвиняемый совершил подстрекательство Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда, которая была представлена в декабре 2012 года на Первом канале, а в ноябре 2013 года опровергнута на том же канале на основании вступившего в законную силу решения Останкинского районного суда города Москвы, - рассказали в СК РФ.

По информации СК РФ, на допросы к следователю 17 и 20 марта Михаил Юревич не явился, письменно сообщив, что находится в Израиле. В связи с этим по месту его регистрации направлена третья повестка, в случае игнорирования которой обвиняемый будет объявлен в розыск.

Напомним, 16 марта стало известно о том, что четвёртым СУ Главного следственного управления СК России было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки Михаилом Юревичем, занимавшим в 2012 году должность губернатора Челябинской области.

Фото: СК РФ