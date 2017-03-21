Якоб обозначил этапы транспортной реформы в Екатеринбурге

Сюжет Транспортная революция в Екатеринбурге

Екатеринбург в 2017 году готовится к транспортной реформе и внедрению нового проекта маршрутной сети общественного транспорта.

К середине 2018 года часть работ, предваряющих новую транспортную схему в Екатеринбурге, уже должна быть выполнена. Об этом заявил глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб в интервью "Областной газете".

"Сейчас мы занимаемся созданием выделенных полос для общественного транспорта. Без них невозможно обеспечить движение по расписанию. Прорабатывается проблема видеофиксации и применения наказания для тех, кто выезжает на эти полосы. Создаётся центр управления городским общественным транспортом. Просчитываем повременной билет. Планируются около 40 остановочных комплексов, которые должны стать транспортными узлами. Где-то остановки для пересадок рядом, где-то нужно создать новую", - рассказал сити-менеджер.

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб. Фото: Алексей Кунилов

Переход на новую транспортную схему начнётся в уральской столице не раньше 2019 года. По словам Якоба, все понимают, что если внедрять в городе столь важный проект, не имея общественной поддержки, можно сильно запнуться.

"Не исключаю, что какие-то крупные города проработают схему и шагнут дальше нас. Мэры некоторых городов звонили и узнавали: почему отложили? Они хотели пойти по нашему пути", - отметил глава администрации города.

Напомним, что перейти на новую маршрутную сеть планировали летом этого года. Новая схема, разработанная фондом «Город.PRO» по заказу мэрии, предусматривала сокращение маршрутов. Тема вызвала большой общественный резонанс, в итоге было принято решение перенести реформу.

Полный текст интервью читайте в завтрашнем номере "Областной газеты".