Александр Якоб: "Пока не построим храм, конфликт будет"

Храм святой Екатерины в центре Екатеринбурга станет самым важным для региона храмом, заявил глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб в интервью "Областной газете".

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб. Фото: Алексей Кунилов

"В Интернет был выложен эскиз Храма на воде, поэтому все подумали, что рассматривается только одна площадка, на самом деле их несколько", - рассказал Александр Якоб. Он подчеркнул, что каждая имеет свою стоимость и степень конфликтности.

— Предполагается, что это будет самый важный храм для региона — в эскизном исполнении он очень нарядный. Такой архитектурный объект не может быть в каком-то микрорайоне, а в центральной части города любое место будет конфликтным: это чьи-то земельные участки, взгляды на архитектуру, — отметил Александр Якоб. — Я поддерживаю идею, что в центральной части города этот храм должен быть. Пока этого собора нет, православные будут вспоминать о Храме святой Екатерины, и этот конфликт будет жить в обществе. А если он будет построен — тема будет закрыта. Митрополит не настаивает на историческом месте, это некий шаг навстречу со стороны Русской православной церкви.

Полный текст интервью читайте в завтрашнем номере "Областной газеты".