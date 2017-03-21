Александр Якоб: нужен закон о городских агломерациях

Сюжет «ОГ» - эпицентр «Большого Екатеринбурга»

«Областная газета» - экономико- политически - информационный центр проекта «Большой Екатеринбург».

Свердловской области необходим закон о городских агломерациях, об этом заявил глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб в интервью "Областной газете".

- Если появится закон, то градостроительные документы могли бы разрабатываться уже с учётом границ агломераций. Мало получить красивую картинку, надо понимать, что, например, эта сетка дорог будет построена в такие-то годы. Но должны быть планы, источники финансирования, и тогда к жителям этих муниципалитетов можно прийти с готовым документом, - подчеркнул сити-менеджер. - Сейчас правового понятия агломерации в российском праве нет.

Александр Якоб (в центре) предпочитает концепцию "Большого Екатеринбурга" экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого (слева) варианту заместителя губернатора Александра Высокинского (справа). Фото: Алексей Кунилов

Напомним, существуют две концепции агломерации "Большой Екатеринбург", одна из них принадлежит экс-мэру Екатеринбурга Аркадию Чернецкому. Согласно этому плану "БЕ" должен быть единым муниципалитетом. Вторая концепция заместителя губернатора Александра Высокинского предполагает союз муниципалитетов. Александр Якоб отметил, что с точки зрения экономики первый вариант более привлекателен, но маловероятен, потому что каждый муниципалитет привык к определённой самостоятельности. И утрата некоторых прав будет непонятна местным элитам.

Полный текст интервью читайте в завтрашнем номере "Областной газеты".