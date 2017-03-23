Юлия Самойлова представит Россию на "Евровидении" в 2018 году

Юлия Самойлова представит Россию на "Евровидении" в 2018 году вне зависимости от места его проведения, сообщает РИА Новости.

Юлия Самойлова должна была выступить на "Евровидении-2017" с песней о любви "Flame Is Burning", однако Киев запретил ей въезд в страну на три года. Это связано с тем, что в 2015 году она давала концерты в Крыму.

Как сообщает РИА Новости, Общественная палата РФ намерена обратиться с жалобой в Совет Европы и ООН, поскольку "власти Украины совершенно не идут на конструктивный диалог, нарушают все международные нормы и правила".

Напомним, согласно результатам жеребьёвки Россия должна выступить во втором полуфинале "Евровидения-2017", который пройдёт 11 мая. Финал международного конкурса запланирован на 13 мая.