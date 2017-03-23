Областная газета
Земства 23 марта 2017, 13:18

От Екатеринбурга до Среднеуральска запустят бесплатный автобус

 Северный автовокзал Екатеринбурга организовал для верующих маршрут в Среднеуральский женский монастырь во имя иконы Божией Матери «Спорительница хлебов».

Как сообщили в пресс-службе учреждения, бесплатный автобус будет отправляться из Екатеринбурга четыре раза в день - в 6:50, 12:15, 14:20 и 19:10. Рейсы будут объявлять по громкой связи автовокзала. От женского монастыря паломники смогут уехать в 7:40, 13:00, 15:10 и 20:00. Автобус, который будет обслуживать маршрут, рассчитан на 20 мест, но при необходимости подберут более вместительный вариант.

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