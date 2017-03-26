Областная газета
Земства 26 марта 2017, 15:42

Тагильчанин получил "ледовый Оскар"

Художник из Нижнего Тагила Эдуард Пономаренко в третий раз победил на чемпионате мира по ледовому искусству на Аляске World Ice Art Championships, сообщают «Все новости».

Чемпионат мира по ледовому искусству проходит уже 30 лет. В этом году в состязании приняли участие более 60 скульпторов из США, России, Китая, Японии, Германии и Хорватии. В одиночном блоке, где требуется создать шедевр из одной глыбы льда, Эдуард вместе с екатеринбуржцем Сергеем Заплатиным вырезал композицию «Танго» и получил золотую медаль. Второе место заняли художники из США, а третье — команда барнаульских мастеров.

Во второй части «Мультиблок» уральцы объединили силы с хабаровчанином Вадимом Полиным и кировчанином Иваном Локтюхиным. На выполнение ледяной абстракции «Дремлющий дух», посвященной жителям севера, скульпторам понадобилась почти неделя. В итоге команда завоевала второе место, уступив конкурсантам из США.В индивидуальном конкурсе Эдуард Пономаренко получил «золото» за работу «Мама». Эдуард изобразил птицу, которая отгоняет хищника от гнезда с птенцами.

Тагильчанин получил "ледовый Оскар"

Эдуард Пономаренко. Фото: "Все новости"

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