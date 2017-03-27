Областная газета
Спорт 27 марта 2017, 12:49

Сергей Ковалёв подписал контракт на бой-реванш с Андре Уордом

Экс-чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв проведёт бой-реванш с Андре Уордом. Об этом спортсмен сообщил в одной из своих социальных сетей.

- Я подписал новый контракт на реванш на новых условиях команды Уорда. До сих пор ждём ответной подписи, - написал на своей странице в Instagram Сергей Ковалёв.

Сергей Ковалёв, Андре Уорд, бой за титул чемпиона мира

Сергей Ковалёв. Кстати, боксёр учится в магистратуре Института физической культуры, спорта и молодёжной политики УрФУ. Фото: Александр Исаков

Напомним, что Сергей Ковалёв осенью прошлого года уступил единогласным решением судей Андре Уорду, проиграв три титула чемпиона мира. Контракт на тот бой предусматривал функцию незамедлительного реванша, однако стороны так и не пришли к взаимному согласию. 

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