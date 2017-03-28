Областная газета
Политика 28 марта 2017, 10:46

Губернатор поручил муниципальным властям собрать предложения уральцев в программу «Пятилетка развития».

На проходящем сейчас заседании совета по приоритетным стратегическим проектам Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев поручил главам муниципалитетов организовать сбор предложений жителей региона в программу «Пятилетка развития».

Напомним, о необходимости формирования такой программы глава региона объявил в своей программной статье «Переломный момент», опубликованной в «Областной газете».

Как сообщает областной департамент информполитики, Евгений Куйвашев поставил задачу в течение пяти лет (по итогам реализации «Пятилетки развития») добиться, чтобы Средний Урал вошёл в тройку субъектов РФ — лидеров по социально-экономическому развитию.

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