Губернатор поручил муниципальным властям собрать предложения уральцев в программу «Пятилетка развития».

На проходящем сейчас заседании совета по приоритетным стратегическим проектам Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев поручил главам муниципалитетов организовать сбор предложений жителей региона в программу «Пятилетка развития».

Напомним, о необходимости формирования такой программы глава региона объявил в своей программной статье «Переломный момент», опубликованной в «Областной газете».

Как сообщает областной департамент информполитики, Евгений Куйвашев поставил задачу в течение пяти лет (по итогам реализации «Пятилетки развития») добиться, чтобы Средний Урал вошёл в тройку субъектов РФ — лидеров по социально-экономическому развитию.