За 2016 год в Свердловской области утонуло 36 детей, в 2015 году таких происшествий было 15. Все трагические случаи произошли в необорудованных для купания местах, сообщается в ежегодном докладе Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области Игоря Морокова.

Как говорится в докладе, на официальных пляжах происшествий в 2016 году зарегистрировано не было, поэтому специалисты в качестве одной из основных причин роста трагедий называют отсутствие в муниципалитетах необходимого количества оборудованных пляжей.

- На всю Свердловской область их сегодня всего 10. При этом, ответственными за оборудование пляжей являются главы муниципальных образований, но они редко уделяют должное внимание обустройству мест отдыха у воды, а значит, несут косвенную ответственность за гибель людей на воде, - прокомментировал ситуацию Игорь Мороков.