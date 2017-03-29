Областная газета
Новости 29 марта 2017, 08:10

За 2016 год в Свердловской области утонуло 36 детей

За 2016 год в Свердловской области утонуло 36 детей, в 2015 году таких происшествий было 15. Все трагические случаи произошли в необорудованных для купания местах,  сообщается в ежегодном докладе Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области Игоря Морокова.

Как говорится в докладе, на официальных пляжах происшествий в 2016 году зарегистрировано не было, поэтому специалисты в качестве одной из основных причин роста трагедий называют отсутствие в муниципалитетах необходимого количества оборудованных пляжей. 

- На всю Свердловской область их сегодня всего 10. При этом, ответственными за оборудование пляжей являются главы муниципальных образований, но они редко уделяют должное внимание обустройству мест отдыха у воды, а значит, несут косвенную ответственность за гибель людей на воде, - прокомментировал ситуацию Игорь Мороков.

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