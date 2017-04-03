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Общество 3 апреля 2017, 13:40

Из ЦВО отправятся служить 57 тысяч новобранцев

С 1 апреля в России стартовала весенняя призывная компания, которая продлится до 15 июля. Из Центрального военного округа, который объединяет Уральский, Сибирский и Приволжский федеральные округа, служить отправятся 57 тысяч новобранцев. Такие данные озвучил на пресс-конференции в ТАСС начальник организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО, генерал-майор Александр Линьков.

Он также добавил, что в войска ЦВО будет направлено около 13 тысяч человек. И традиционно 150 новобранцев вольются в ряды Президентского полка.

- В ходе кампании будет организовано 6 воинских эшелонов, 2 рейса военно-транспортной авиации и порядка 96 рейсов гражданской авиации. Мы перевезём порядка 3,5 тысячи военнослужащих. Остальные направятся в свои части в составе отдельных воинских команд, - заявил Линьков.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва в соответствии с которым, на срочную службу будет призвано 142 тысячи граждан, ранее не проходивших службу и не пребывающих в запасе.

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