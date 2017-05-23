Евгений Куйвашев призвал североуральцев разработать стратегию развития муниципалитета

Евгений Куйвашев пообщался с жителями Североуральска. Фото: областной департамент информполитики

Во время посещения Североуральска глава региона Евгений Куйвашев обратился к руководству муниципалитета и горожанам с призывом разработать стратегию развития муниципалитета. Такое заявление он сделал сегодня в ходе рабочей поездки по Северному управленческому округу.

Как сообщает областной департамент информполитики, по итогам 2016 года возведение нового жилья в Североуральске превысило 60%. В муниципалитете хорошими темпами реализуется программа переселения горожан из ветхих и аварийных домов в новостройки. Среднемесячная зарплата североуральцев за 2016 год увеличилась на 6,7% и достигла 31,6 тыс. рублей. Однако, по мнению главы региона, для закрепления всех этих положительных тенденций городу необходимо разработать собственную стратегию развития.

— Сегодня в каждом муниципалитете должна быть своя стратегия развития, которая должна соотноситься с областной стратегией и нашей программой «Пятилетка развития». У вас её пока нет. Начните работу все вместе — местные власти, бизнес, жители. Вам будет легче расставить приоритеты, и мы сможем постепенно решить все проблемы, — отметил Евгений Куйвашев.