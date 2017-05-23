Мероприятия «Ночи музеев» в областных учреждениях культуры посетили свыше 66 тысяч свердловчан

В областных учреждениях культуры посетителям «Ночи музеев» дарили памятные подарки. Фото: областной департамент информполитики

Мероприятия «Ночи музеев» (с 20 по 21 мая) в учреждениях, подведомственных министерству культуры Свердловской области, посетили свыше 66 тыс. человек. Об этом сообщил областной департамент информполитики.

Напомним, во время акции, прошедшей под девизом «Мир. Музей. Май!», в семидесяти населённых пунктах Среднего Урала работали более 120 площадок. Кроме того, было организовано три экскурионных «ночных» тура из Екатеринбурга в музеи Нижнего Тагила, Невьянска и Алапаевска.

По словам регионального министра культуры Светланы Учайкиной, эти автобусные туры оказались чрезвычайно востребованы: билеты на них разошлись моментально.

— В следующем году мы наверняка продолжим такую практику, — пообещала Светлана Учайкина.