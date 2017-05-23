Международный паралимпийский комитет продлил отстранение российских паралимпийцев

Международный паралимпийский комитет (МПК) продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР). Такое решение было принято на заседании исполкома МПК, который прошёл в Испании.

Члены исполкома Международного паралимпийского комитета единогласно проголосовали за продление отстранения российской стороны. «Несмотря на то, что мы с отмечаем прогресс, на сегодняшний день ряд ключевых критериев по-прежнему должен быть выполнен. Есть много хороших планов на бумаге, но теперь мы должны видеть достижение конкретных результатов», — приводятся слова президента МПК Филиппа Крэйвена на официальном сайте комитета.

Решение о допуске российских паралимпийцев на Игры-2018 в Пхёнчхане будет принято комитетом 8 сентября 2017 года. Если на очередном заседании МПК дисквалификация снова не будет снята, наши паралимпийцы пропустят зимние Игры-2018.

Напомним, что российские паралимпийцы находятся под санкциями со стороны МПК с августа 2016 года. Решение было вынесено на основании данных из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Из-за этого российские спортсмены не были допущены до выступления на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, а также до сих пор не могут принимать участие в международных соревнованиях.