Дорогая иномарка и внедорожник горели минувшей ночью в Екатеринбурге

Сюжет Поджигатели

Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

В Екатеринбурге в ночь на 1 июня загорелись BMW 520 и внедорожник Ford Expedition на улице Кобозева. Огонь полностью уничтожил дорогую иномарку и повредил моторный отсек внедорожника на площади 6 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

- Сообщение о возгорании машин поступило в диспетчерскую в 2:38. В тушении пожара участвовали восемь огнеборцев и две единицы техники. Огонь удалось потушить в течение четырёх минут, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

По информации УМВД России по Екатеринбургу, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции № 14. Установлено, что произошло возгорание автомобиля BMW 520, после чего пламя перекинулось на припаркованный рядом Ford Expedition. Будет проведена проверка и пожарно-техническая экспертиза, которая установит причины пожара.

Напомним, в ночь на 31 мая в Екатеринбурге сгорел кроссовер Hyundai Creta в переулке Базовом. Владелец автомобиля обратился с заявлением в полицию.