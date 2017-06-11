Свердловское отделение партии "Зелёные" выдвинуло кандидата в губернаторы

Сюжет Выборы губернатора Свердловской области-2017

В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

Повторная конференция партии прошла сегодня в Екатеринбурге. Константин Киселёв стал кандидатом на пост губернатора Свердловской области от партии "Зелёных".

Как подтвердил "ОГ" Константин Киселёв, сегодня на повторной конференции утвердили его кандидатуру в губернаторы. Напомним, что вчера на конференции партия не пришла к единому мнению, в следствии чего объявление кандидата в губернаторы было отложено на неопределённый срок.

"Зелёные" — шестое региональное отделение партии, выдвинувшее своего кандидата в губернаторы Свердловской области. Выборы губернатора состоятся 10 сентября 2017 года.