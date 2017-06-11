Областная газета
Политика 11 июня 2017, 16:07

Свердловское отделение партии "Зелёные" выдвинуло кандидата в губернаторы

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Выборы губернатора Свердловской области-2017
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.



Повторная конференция партии прошла сегодня в Екатеринбурге. Константин Киселёв стал кандидатом на пост губернатора Свердловской области от партии "Зелёных". 

Как подтвердил "ОГ" Константин Киселёв, сегодня на повторной конференции утвердили его кандидатуру в губернаторы. Напомним, что вчера на конференции партия не пришла к единому мнению, в следствии чего объявление кандидата в губернаторы было отложено на неопределённый срок.

"Зелёные" — шестое региональное отделение партии, выдвинувшее своего кандидата в губернаторы Свердловской области. Выборы губернатора состоятся 10 сентября 2017 года.

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Областная газета Свердловской области

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