До 21 июля на Среднем Урале продолжится выдвижение кандидатов в губернаторы

Сюжет Выборы губернатора Свердловской области-2017

В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

До 21 июля на Среднем Урале продолжится выдвижение кандидатов в губернаторы. На данный момент о выборе кандидата заявили 5 региональных представительств партий.

Как сказано в календаре основных мероприятий по подготовке и проведению выборов губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года, кандидаты от региональных партий могут быть выдвинуты до 18:00 часов 21 июля. После выдвижения кандидата в течение 10 дней избирательная комиссия Свердловской области должна проверить документы и принять решения о возможности регистрации кандидата.

Сбор подписей в поддержку кандидата от партии может продолжаться до момента подачи документов на регистрацию. С 16 по 26 июля утверждённые кандидаты должны представить документы, необходимые для официальной регистрации на участие в выборах.

Напомним, что на данный момент своих кандидатов выдвинули 5 региональных отделений партий: "Справедливая Россия", ЛДПР, "Российская партия пенсионеров за справедливость", КПРФ и "Единая Россия". Партия "Зелёных" перенесла объявление своего кандидата на неопределённый срок.