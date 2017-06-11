Областная газета
Политика 11 июня 2017, 13:49

Свердловское отделение "Справедливой России" выдвинуло своего кандидата в губернаторы

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Выборы губернатора Свердловской области-2017
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.



Свердловское отделение "Справедливой России" определилось с кандидатом на выборы губернатора Свердловской области. Делегаты конференции регионального отделения партии поддержали кандидатуру депутата Законодательного собрания области Дмитрия Ионина.

Ранее с кандидатами определились четыре региональные отделения партий: ЛДПР, "Российская партия пенсионеров за справедливость", КПРФ и "Единая Россия". В субботу должен был быть назван кандидат от партии "Зелёных", однако конференция была приостановлена на неопределённое время.

Добавим, что первые кандидаты уже начали подавать документы в Облизбирком. Как отметил на своей страничке в соцсети пресс-секретарь облизбиркома Дмитрий Ветошкин, первым документы принёс Дмитрий Сергин, выдвинутый от "Российской партии пенсионеров за справедливость".

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Областная газета Свердловской области

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