Свердловское отделение "Справедливой России" выдвинуло своего кандидата в губернаторы

Сюжет Выборы губернатора Свердловской области-2017

В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

Свердловское отделение "Справедливой России" определилось с кандидатом на выборы губернатора Свердловской области. Делегаты конференции регионального отделения партии поддержали кандидатуру депутата Законодательного собрания области Дмитрия Ионина.

Ранее с кандидатами определились четыре региональные отделения партий: ЛДПР, "Российская партия пенсионеров за справедливость", КПРФ и "Единая Россия". В субботу должен был быть назван кандидат от партии "Зелёных", однако конференция была приостановлена на неопределённое время.

Добавим, что первые кандидаты уже начали подавать документы в Облизбирком. Как отметил на своей страничке в соцсети пресс-секретарь облизбиркома Дмитрий Ветошкин, первым документы принёс Дмитрий Сергин, выдвинутый от "Российской партии пенсионеров за справедливость".