Евгений Куйвашев поблагодарил участников поисков потерявшегося возле Рефтинского водохранилища мальчика

Около пяти сотен добровольцев занимались поиском ребёнка. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поблагодарил всех уральцев, принимавших участие в поиске и спасении четырёхлетнего мальчика. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Напомним, Дима потерялся 10 июня в лесу на берегу Рефтинского водохранилища. Его поиски продолжались более четырёх суток.

— Очень рад, что эта история закончилась хорошо. Ребёнка удалось найти. Уверен, врачи сделают всё необходимое, чтобы мальчик был здоров. Хотел бы поблагодарить всех, кто принял участие в поисковой операции — и сотрудников специальных служб, и простых свердловчан, откликнувшихся на чужую беду. Сплочённость людей помогла спасти жизнь маленькому ребёнку. Это дорогого стоит! И, конечно, это лишний раз показывает, как важно объединиться для достижения поистине важной цели, — отметил Евгений Куйвашев.

По его мнению, очень важно то, как много свердловчан присоединились к поискам, не остались равнодушными. Как напомнил глава региона, 2017 год объявлен Годом добровольцев. Именно добровольцы хорошо проявили себя в ситуации с поисками мальчика.