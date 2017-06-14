Свердловский гроссмейстер Александр Мотылёв выступит на Кубке мира

В Минске завершился 18-й чемпионат Европы по шахматам. Его участниками стали около 400 спортсменов из 38 стран. В список 22 лучших шахматистов Европы вошёл свердловский гроссмейстер Александр Мотылёв.

Чемпионат состоял из 11 туров и проходил по швейцарской системе. По итогам соревнований победителем стал россиянин Максим Матлаков, представитель Грузии Баадур Джобава стал вторым, а тройку замкнул ещё один россиянин Владимир Федосеев.

Кроме того, по результатам чемпионата Европы 22 лучших шахматиста получили возможность выступить на следующем Кубке мира, который стартует 1 сентября в Грузии. Среди тех, кто получил путёвки, – чемпион Европы-2014, свердловчанин Александр Мотылёв.

Кубок мира является отборочным соревнованием к турниру претендентов, победитель которого сможет сразиться за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира .