Старейший игумен Афона приедет на освящение Казанского храма в Екатеринбург. Фото: Екатеринбургская епархия

В июле старейший игумен Афона (Греция), архимандрит Алексий приедет на освящение Казанского храма в Екатеринбург. Об этом заявил, сегодня, 18 июня, в праздник Собора всех святых, в земле Российской просиявших, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, сообщили "ОГ" в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Визит намечен на 21 июля, в Праздник Казанской иконы Божией Матери. Архимандрит Алексий, которому в этом году исполняется 50 лет игуменства, приедет с братией монастыря Ксенофонт, они намерены принять участие в освящении Казанского храма на Химмаше.

В ночь на 23 июля в Храм-на-Крови будет принесена копия чудотворной иконы святого великомученика Георгия Победоносца, мощи которого пребывают в монастыре Ксенофонт. Афонские монахи совершат всенощное бдение в ночь на воскресенье, затем - Божественную литургию с 22 на 23 июля.

- Это связь нашего города, нашей Церкви, малой Екатеринбургской, с великой Афонской Землей, с великими афонскими монастырями и с теми людьми, которые сегодня являются духоносными старцами сегодняшнего времени, сегодняшнего мира, - подчеркнул митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Отметим, сегодня Собор всех святых, в земле Российской просиявших, отпраздновали более тысячи человек. Праздник всех русских святых совпадает с другим великим праздником – Днём всех преподобных и богоносных отцов на Святой Афонской горе просиявших.

Добавим, накануне митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершил паломничество к святыням Святой Горы Афон, с группой паломников он посетил монастыри Ксенофонт, Ватопед и русский Пантелеимонов монастырь.