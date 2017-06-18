Сергей Ковалёв: «Не знаю, почему судья остановил бой»

Сергей Ковалёв, а на втором плане - его промоутер Кэти Дува. Фото: Александр Исаков

Боксёр Сергей Ковалёв, который проиграл матч-реванш американцу Андре Уорду за титулы чемпиона мира в полутяжелом весе, прокомментировал своё выступление на пресс-конференции после боя.

– Он не нанёс мне очень серьезных повреждений, – заявил Ковалёв. – Я устал, но был готов продолжить поединок. Это бокс! Я не могу понять, что произошло. Не знаю, почему судья остановил бой. Уорд несколько раз по ходу поединка бил мне ниже пояса.

Также Ковалёв добавил, что его пах сделан не из железа.

Напомним, что бой-реванш между Ковалёвым и Уордом завершился в восьмом раунде. Уорд нанёс Сергею ряд ударов ниже пояса, после чего рефери Тони Уикс остановил поединок и засчитал россиянину поражение.