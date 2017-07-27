Спасатели продлили штормовое предупреждение на Среднем Урале. Фото: Александр Зайцев

Спасатели продлили штормовое предупреждение на Среднем Урале на 27 июля. Сегодня снова ожидаются сильные ливни по всему региону, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Экстренное предупреждение направлено во все муниципальные образования. Центр управления в кризисных ситуациях ведёт круглосуточный контроль, каждые два часа заслушиваются Единые дежурно-диспетчерские службы о складывающейся обстановке.

- Органам местного самоуправления необходимо организовать мониторинг уровня воды, состояния гидротехнических сооружений и готовности аварийно-восстановительных служб. Жителям региона рекомендуется отложить отдых на природе, любителям рыбной ловли - в период ливня не выходить на воду, водителям - соблюдать правила дорожного движения, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Добавим, если вашей жизни угрожает опасность или вам известно о необходимости проведения спасательных мероприятий, необходимо звонить в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону - 101.

Напомним, вчера, 26 июля, спасатели предупредили свердловчан о сильных ливнях на севере региона. В связи с чем возможны подъём уровня воды, размыв почвы, повреждение сельскохозяйственных культур, ухудшение автодорожных условий. Однако в течение дня тревожных сообщений об аварийных ситуациях не поступало.