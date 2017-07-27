Культура 27 июля 2017, 14:58

В Екатеринбурге на Дне города снова споёт группа "Чайф"

Екатеринбург, День города, празднование, 19 августа, выступление, группа "Чайф", площадь 1905 года

В Екатеринбурге на Дне города снова споёт группа "Чайф". Фото: Александр Исаков

В Екатеринбурге на Дне города, 19 августа, снова споёт группа "Чайф". Об этом сообщается в официальной группе музыкантов в социальных сетях

"Екатеринбургу - подарок! В День города, 19 августа, "ЧАЙФ" сыграет на площади 1905 года, в рамках Ural Music Night. Приглашены все!", - говорится в сообщении музыкальной группы. 

Добавим, в этом году музыкальная рок-группа "Чайф" будет петь второй год подряд на Дне города в центре уральской столицы. 

Отметим, праздник обойдётся казне Екатеринбурга в 27 млн руб., что на три млн руб. больше, чем в прошлом году. Полный перечень мероприятий, посвящённых празднованию 294-летия города, можно узнать здесь: www.oblgazeta.ru

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