В Екатеринбурге на Дне города снова споёт группа "Чайф"

В Екатеринбурге на Дне города снова споёт группа "Чайф". Фото: Александр Исаков

В Екатеринбурге на Дне города, 19 августа, снова споёт группа "Чайф". Об этом сообщается в официальной группе музыкантов в социальных сетях.

"Екатеринбургу - подарок! В День города, 19 августа, "ЧАЙФ" сыграет на площади 1905 года, в рамках Ural Music Night. Приглашены все!", - говорится в сообщении музыкальной группы.

Добавим, в этом году музыкальная рок-группа "Чайф" будет петь второй год подряд на Дне города в центре уральской столицы.

Отметим, праздник обойдётся казне Екатеринбурга в 27 млн руб., что на три млн руб. больше, чем в прошлом году. Полный перечень мероприятий, посвящённых празднованию 294-летия города, можно узнать здесь: www.oblgazeta.ru