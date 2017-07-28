В Екатеринбурге минувшей ночью сгорел очередной автомобиль. Фото: Павел Ворожцов

Сюжет Поджигатели

Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

В Екатеринбурге в ночь на 28 июля загорелся автомобиль на улице Краснофлотцев. На площади семи кв. м. сгорела Daewoo Nexia, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

- Сообщение о возгорании автомобиля поступило в диспетчерскую в 00:29. В тушении пожара участвовали девять человек личного состава и две единицы техники. С огнём удалось справиться в течение трёх минут, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Добавим, на этой неделе, в ночь на 26 июля в Екатеринбурге загорелись пять автомобилей, три из которых (Skoda Rapid, Ford Fiesta и ВАЗ-2114) сгорели на улице Соболева, 21 на Широкой Речке.