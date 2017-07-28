Общество 28 июля 2017, 07:18

В Екатеринбурге минувшей ночью сгорел очередной автомобиль

Свердловская область, Екатеринбург, пожар, автомобиль, машина, улица Краснофлотцев, Daewoo Nexia, диспетчерская, МЧС, тушение

В Екатеринбурге минувшей ночью сгорел очередной автомобиль. Фото: Павел Ворожцов

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Поджигатели
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В Екатеринбурге в ночь на 28 июля загорелся автомобиль на улице Краснофлотцев. На площади семи кв. м. сгорела Daewoo Nexia, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. 

- Сообщение о возгорании автомобиля поступило в диспетчерскую в 00:29. В тушении пожара участвовали девять человек личного состава и две единицы техники. С огнём удалось справиться в течение трёх минут, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. 

Добавим, на этой неделе, в ночь на 26 июля в Екатеринбурге загорелись пять автомобилей, три из которых (Skoda Rapid, Ford Fiesta и ВАЗ-2114) сгорели на улице Соболева, 21 на Широкой Речке. 

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