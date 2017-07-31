Облизбирком зарегистрировал Дмитрия Ионина и Алексея Парфёнова кандидатами в губернаторы

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Выборы губернатора Свердловской области-2017
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.
Сегодня Избирательная комиссия Свердловской области официально зарегистрировала Дмитрия Ионина и Алексея Парфёнова в качестве кандидатов на должность губернатора. Об этом сообщили «ОГ» в пресс-службе облизбиркома.
Напомним, Дмитрий Ионин выдвинут от партии «Справедливая Россия»,а Алексей Парфёнов — от КПРФ.
Оба кандидата представили в свою поддержку по 132 подписи, все из которых эксперты облизбиркома признали достоверными. Дмитрия Ионина поддержали депутаты представительных органов муниципальных районов и городских округа 57 муниципалитетов, а Алексея Парфёнова — 62.
Обоим этим кандидатам облизбирком недавно объявлял предупреждение по поводу нарушений требований российского законодательства в ходе распространения агитационных листовок.