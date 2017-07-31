Политика 31 июля 2017, 12:02

Облизбирком отказал Евгению Ройзману, Олегу Сотникову, Олесе Красномовец и Виктору Костромину в регистрации кандидатами в губернаторы

Избирательная комиссия Свердловской области

Облизбирком отказал четырём выдвиженцам в регистрации. Фото: Владимир Мартьянов

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Избирательная комиссия Свердловской области официально отказала Евгению Ройзману, Олегу Сотникову, Олесе Красномовец и Виктору Костромину в регистрации кандидатами на должность губернатора Свердловской области. Соответствующие постановления были сегодня приняты на заседании облизбиркома.

Напомним, Евгений Ройзман выдвигался от партии «Яблоко», Олег Сотников — от «Партии ветеранов России», Олеся Красномовец — от партии «Патриоты России», Виктор Костромин — от партии «Народ против коррупции».

Во всех четырёх случаях причина отказа одна — непредоставление пакета необходимых документов.

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Областная газета Свердловской области

Выборы губернатора Свердловской области

Выборы губернатора Свердловской области
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

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