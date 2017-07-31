Облизбирком отказал Евгению Ройзману, Олегу Сотникову, Олесе Красномовец и Виктору Костромину в регистрации кандидатами в губернаторы

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Выборы губернатора Свердловской области-2017
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.
Избирательная комиссия Свердловской области официально отказала Евгению Ройзману, Олегу Сотникову, Олесе Красномовец и Виктору Костромину в регистрации кандидатами на должность губернатора Свердловской области. Соответствующие постановления были сегодня приняты на заседании облизбиркома.
Напомним, Евгений Ройзман выдвигался от партии «Яблоко», Олег Сотников — от «Партии ветеранов России», Олеся Красномовец — от партии «Патриоты России», Виктор Костромин — от партии «Народ против коррупции».
Во всех четырёх случаях причина отказа одна — непредоставление пакета необходимых документов.