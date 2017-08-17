Культура 17 августа 2017, 13:26

За сутки петицию за установку памятник Виктору Цою в Екатеринбурге подписали 300 человек

За памятник Цою проголосовали уже 300 человек.

За памятник Цою проголосовали уже 300 человек. Фото: Александр Зайцев

В Екатеринбурге продолжается сбор подписей за установку в уральской столице памятника Виктору Цою. Монумент может появиться в одном из четырёх мест, связанных с исполнителем.

Жители Екатеринбурга активно включились в историю с возможной установкой в Екатеринбурге памятника лидеру группы «Кино» Виктору Цою. Всего за сутки под петицией, направленной в адрес администрации Екатеринбурга, поставили свою подпись более 300 человек (на момент публикации было собрано 305 голосов).

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», авторы обращения предлагают в качестве места для будущего монумента четыре площадки, которые так или иначе связаны с биографией легендарного исполнителя. Памятник может появиться: в "переходе имени Цоя" на Плотинке, на площадке около Дворца спорта, в котором когда-то выступал с концертом лидер группы «Кино», возле общежития Архитектурной академии на улице Восточной, 20 (здесь в 1983 году Виктор Цой давал один из своих «квартирников») либо на улице Вайнера.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Подписка на "ОГ"

Подписка на

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (19 августа)

Училище готовило офицеров для командования артиллерийскими подразделениями пушек большой мощности. В ноябре 1941 года досрочно выпустились первые уральские курсанты. Все они были направлены на службу на знаменитых «катюшах». Фото: Неизвестный фотограф
Курсантов-артиллеристов поселили в бараках для заключённых

Выборы губернатора Свердловской области

Выборы губернатора Свердловской области
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

«Реальный театр»

«Реальный театр»