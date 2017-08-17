Евгений Куйвашев обсудил с премьер-министром Белоруссии Андреем Кобяковым возможность приобретения электробусов для свердловских городов

Евгений Куйвашев в Минске встретился с Андреем Кобяковым. Фото: областной департамент информполитики

Сюжет ЭКСПО-2025

Екатеринбург борется с Парижем, Осакой и Баку за право принимать Всемирную универсальную выставку ЭКСПО в 2025 году.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня в Минске встретился с премьер-министром Республики Беларусь Андреем Кобяковым. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

В ходе состоявшегося разговора шла речь о возможном приобретении электрических автобусов для городов Среднего Урала. В рабочей программе нынешнего визита Евгения Куйвашева в Белоруссию включено посещение предприятия «Белкоммунмаш», выпускающего такую технику.

По словам Андрея Кобякова, белорусская сторона готова предложить свердловчанам приемлемые схемы финансирования: лизинг и льготное кредитование.

Реализация такого проекта особенно важна сейчас, когда Екатеринбург готовится принять в 2018 году матчи чемпионата мира по футболу и претендует на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025.

Кстати, Евгений Куйвашев подробно рассказал Андрею Кобякову об участии столицы Урала в конкурсе на право принять ЭКСПО-2025.