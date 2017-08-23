Forbes составил ТОП-10 самых высокооплачиваемых актрис этого года. Кто благодаря своему таланту заработал больше денег?

На первом месте рейтинга оказалась Эмма Стоун, которая заработала за этот год 26 млн долларов. Сыграв в нашумевшем фильме «Ла-ла-ленд», она заслуженно получила не только «Оскар» в номинации «Лучшая актриса», но и хороший гонорар.

Следом за ней в списке числится Дженнифер Энистон (25,5 млн долларов), уступив Эмме Стоун совсем немного. Завершает список тройки лидеров Дженнифер Лоуренс ( 24 млн долларов).

В ТОП-10 самых высокооплачиваемых вошли: Мелисса Маккарти (18 млн долларов), Мила Кунис (15,5 млн долларов), Эмма Уотсон и Шарлиз Терон (по 14 млн долларов), Кейт Бланшет и Джулия Робертс (по 12 млн долларов). Завершила список Эми Адамс, заработавшая за год 11,5 млн долларов.

Forbes также составил ТОП-10 самых высокооплачиваемых актёров 2017 года.