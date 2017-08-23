Екатеринбуржцы смогут сфотографировать самый крупный астероид в истории

Карта полета астероида Florence. Фото: Блог Федора Шарова

Жители Екатеринбурга смогут увидеть самый большой в истории астероид Florence. Космический объект пролетит мимо нашей планеты 1 сентября.

Как рассказал «ОГ» инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев, увидеть небесное тело в можно будет и в небе над Екатеринбургом. Астероид будет вполне доступен для наблюдений всем, у кого есть бинокль или зрительная труба. Правда, по словам учёного, разглядеть что-либо на астероиде не получится.

«Такой крупный гость в окрестностях Земли бывает не часто. 1 сентября до Florence от Земли будет чуть более 7 млн км. И уже первых числах сентября его можно будет очень хорошо наблюдать в бинокль или заснять на зеркальную камеру с длинной выдержкой. Астероид пройдёт по созвездиям Козерога, Водолея, Дельфина, Лисички и Лебедя», - рассказал Владилен Санакоев.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», о приближении к Земле крупнейшего в истории астероида Florence рассказали в американском космическом агентстве NASA. Размеры небесного тела составляет 4,4 километра. Несмотря на свои размеры и близость к Земле, угрозы небесное тело не представляет.

В следующий раз Florence окажется в непосредственной близости от нашей планеты только через 500 лет. Поэтому сейчас ученые хотят успеть как следует изучить космический объект.