Американцы посоветовали россиянам выехать в другие страны для получения виз в США

Для того, чтобы выехать в США теперь придётся немало похлопотать. Фото: Александр Исаков

Посольство США в России порекомендовало гражданам нашей страны получать американские визы в других государствах. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, американцы приостановили оформление виз в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Владивостоке. Это вызвано принятыми РФ мерами по ограничению численности сотрудников посольств и консульств США в России.

Поскольку теперь собеседования для получения виз в США россиянам придётся ждать от 36 до 85 календарных дней (в зависимости от вида документов), то американские дипломаты предложили гражданам нашей страны получать визы в государствах, где период ожидания собеседования на получение Visitor Visa значительно меньше: на Украине — 4 дня, в Грузии — 8, в Китае — 4, в Казахстане — 23, в Узбекистане — 43.