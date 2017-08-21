В американском консульстве в Екатеринбурге перестанут выдавать визы

С 23 августа в Екатеринбурге перестанут выдавать неиммиграционные американские визы. Фото: посольство США

С 23 августа в Екатеринбурге перестанут выдавать неиммиграционные американские визы. Получить документ можно будет только в посольстве США в Москве.

Соответствующее объявление опубликовано на сайте дипломатического представительства. Согласно документу, ограничения вводятся в связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников посольств и консульств США в РФ.

Выдача неиммиграционных виз будет временно приостановлена по всей России. Процедуру возобновят с 1 сентября 2017 года в значительно сокращенном объёме. Начиная с осени собеседования будут проводиться только в посольстве США в Москве. Собеседования для получения неиммиграционной визы в консульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке будут приостановлены до последующего уведомления.

«Начиная с 9:00 (по московскому времени) понедельника, 21-го августа 2017, миссия США начнёт процесс отмены собеседований для получения неиммиграционной визы, назначенных во всех консульствах США в РФ. Заявителям на неиммиграционную визу, чьи собеседования отменены, следует связаться по телефонам +7 (495) 745 3388 или 8 800 100 2554 (международная бесплатная телефонная линия), чтобы переназначить собеседование на более позднюю дату в посольстве США в Москве», - говорится в сообщении дипломатической миссии.

Отмечается также, что изменения в численности сотрудников дипмиссии США повлияют на график оформления ряда иммиграционных виз. Те заявители, которых это затронет, будут оповещены об изменении времени или даты их собеседований.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», в День города на публике впервые появился вновь прибывший Генконсул США в Екатеринбурге Пол М. Картер. Дипломат возложил цветы на памятник основателям города.