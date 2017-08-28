В Москве состоялась встреча посла РФ в США Анатолия Антонова и посла США в России Джона Теффта

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Трамп - Путин
Встреча президентов РФ и США - подробности и последствия.
Сегодня в Москве прошла встреча двух недавно назначенных послов: посла РФ в США Анатолия Антонова и посла США в России Джона Теффта. Об этом сообщает пресс-служба МИДа РФ.
«Состоялся обмен мнениями по нынешнему состоянию двусторонних отношений, а также некоторым международным проблемам», — отмечается в информации от пресс-службы Министерства иностранных дел России.
Напомним, Россия и США практически одновременно поменяли своих послов, работающих в двух странах. Дипломатам предстоит трудиться в ситуации серьёзных разногласий, существующих на сегодняшний день между Россией и США.