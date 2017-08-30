Экономика 30 августа 2017, 16:00

Составлен ТОП-10 самых популярных иномарок в России

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Рейтинг возглавляет Ford Focus. Фото: Алексей Кунилов

Специалисты аналитического агентства "Автостат" составили ТОП-10 самых популярных иномарок в России по состоянию на 1 июля. Рейтинг возглавляет Ford Focus, к середине нынешнего года в нашей стране насчитывалось 704,3 тыс. экземпляров данной модели.

Вторую строчку рейтинга самых распространённых автомобилей иностранного производства занимает Toyota Corolla (695,6 тыс. единиц), третью - Hyundai Solaris (637,7 тыс. машин). Первую пятёрку замыкают Renault Logan и KIA Rio с показателями 622,7 тыс. и 600,7 тыс. экземпляров соответственно. 

В ТОП-10 российского парка среди иномарок также входят Chevrolet Niva (564,9 тыс. шт.), Daewoo Nexia (421,9 тыс. шт.), Toyota Camry (383,5 тыс. шт.), Volkswagen Polo (378,5 тыс. шт.) и Volkswagen Passat (368,3 тыс. шт.). 

Отметим, в середине нынешнего года в российском автопарке насчитывалось 42 млн машин. При этом на долю иномарок приходилось 60% от этого количества.

Добавим, ранее специалисты "Автостата" составили ТОП-5 самых популярных иномарок с пробегом в восьми российских федеральных округах по итогам семи месяцев. 

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